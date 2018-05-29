elektron Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась... #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1280

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:17 Цитата: Сергей_я:

Таков наш менталитет.

Да не, так и у нас на многих фирмах. Особенно если договор годовой. Продлевается максимум два или три раза. Потом или окончательно увольняют, или принимают "на пожизненно" ( с выплатой компенсации при увольнении). Так что как в анекдоте:

"Вчера искали на работе справедливость

Сегодня ищем работу."

Хотя ситуации не для смеха