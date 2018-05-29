Цитата: Горожанин_kst: Ты хочешь сказать на собственном авто дешевле выходит Если отбросить стоимость авто, страховки. То, да - на авто дешевле. Правильное мнение и ниже: Цитата: Victor Yang: На своём авто не будет дешевле даже при цене 200 - срок окупаемости выше срока нормальной эксплуатации автомобиля Цитата: Горожанин_kst: Никто больше 2-3 месяцев не протянет "себе в убыток" Все верно. Сараказм был не заметен



[Исправлено: Мишаня, 30.05.2018 - 13:09]