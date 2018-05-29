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≡ Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32730
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца апреля в городском маршруте № 3, который обслуживает ИП Брунер, ввели билетную систему. Однако пользователи на сайте «НГ» в последние два дня сообщают о том, что водители перестали выдавать им билеты, хотя в автобусе они есть.
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§ Сергей_я
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2475
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.05.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Автобусы и такси, это пожалуй единственное место где прямо очень сильно нужно NFC оплату вводить.

ну какой-нибудь чинуш захочет как обычно бабло попилить глядишь и введут. Только это будет как к примеру с тем же GPSв автобусах. Поработает пару недель/месяцев и потом все встанет.
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§ Мишаня
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst: Ты хочешь сказать на собственном авто дешевле выходит
Если отбросить стоимость авто, страховки. То, да - на авто дешевле. Правильное мнение и ниже: Цитата:
Victor Yang: На своём авто не будет дешевле даже при цене 200 - срок окупаемости выше срока нормальной эксплуатации автомобиля
Цитата:
Горожанин_kst: Никто больше 2-3 месяцев не протянет "себе в убыток"
Все верно. Сараказм был не заметен ;-)

[Исправлено: Мишаня, 30.05.2018 - 13:09]
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