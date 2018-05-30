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≡ Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32730
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причиной судебного разбирательства гражданина Щ. и ГКП "КТЭК" стал незаконный судебный приказ, изданный после подачи заявления коммунальщиков в отношении "неплательщика".
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§ Добринцофф
Re: Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6061
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно как будут исполнять решение суда,отгрузят радиаторов и железных дверей на 600000?
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§ сайлау курманов
Re: Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну почему же , зачет за потребленную энергию сделают , выйдет с плюсами , можно несколько лет не платить
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§ Seviriya
Re: Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наличными деньгами куда как проще рассчитаться же :lol:
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§ Seviriya
Re: Более 600 000 тенге отсудил костанаец у КТЭКа
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выиграл это во первых, во вторых раз оно в законную силу не вступило ответчик еще раз 50 подаст на апелляцию.
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