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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
о заметь, я об этом спросил

Цитата:
112:
Ты должен извиняться за то что тебя обматерили?

Ты, я, он - неважно кто. Если был не прав - извинись. Если был прав и тебя, при этом, обматерили - ответь по-"мушски". Что я тебе разъясняю, как ребёнку? Снова режим "дурака" включил? Я тебе привожу твои же высказывания шести-семи летней давности. Неужто тебя что-то сломало? Раскис ты, в бабу превращаешься, - ноешь, ноешь, тебе об этом говорят - ты огрызаешься...
Что с тобой??? Где тот, прежний, Марик???? На пиве пузо отрастил и раскис? И начал заниматься фигнёй? Или тебе, в своё время, звание не повысили и комплекс не отпускает с тех пор?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
той и обращайся - "Дорогушка".

Чем тебе не нравится столь лестное и безобидное название?
По крайней мере я не обращаюсь к тебе в оскорбительных тонах, как это делаешь ты..
Думаю нам еще многому в жизни стоит научиться, как вести сеья на людях..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
предлагающий на три месяца запретить ввоз в страну бензина из России по железной дороге. Ми

Ну наши хотят тоже повысить и навариться сами, чем чтобы наваривались другие.
Вот и весь ответ..
У нас бизнесмены тоже еще те..
Вот сварщика еще найдут, чтобы обвинить в повышении цен..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По крайней мере я не обращаюсь к тебе в оскорбительных тонах

Например?
Цитата:
112:
Чем тебе не нравится столь лестное и безобидное название?

ну если ты привык, чтоб так тебя называли - ноу проблем.
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там было упоминание моего ника и мат..
Но заметь, я об этом спросил сразу, ты ответил, меня ответ удовлетворил..
Почему ты сразу в моем случае не обратился ко мне и не указал, почему я по твоему мнению так нехорошо о тебе сказал?
Почему нужно было два дня меня пытаться оскорбить и унизить и еще вспомнить какую то фигню между мной и Сизо?
Зачем пытаться говорить обо мне нехорошие вещи с другими участниками форума при мне?
Я заметь никогда не пытаюсь говорить ни о ком плохо с другими, пытаться оскорбить, зная что мой оппонент находиться на форуме через третьих лиц..
Только если подколоть любя..

Бла-бла-бла...
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Может хватит, события месячной давности , как бабка на лавочке раздувать и преукрашивать?)))
Я уже ясно пояснил все. Тебе неймется.
Кто ты есть, открыто и честно высказал.
Так что уже не ной, не извивайся, не жуй, а просто успокойся.
Поздно пить боржоми, когда в очередной раз уличили. :lol:
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§ Мишаня
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Разбавлю "бурное общение"))):
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина

А ссылка почему на российский ресурс-то? Эти переврут в три короба, главное желтый заголовок!
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4130
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.05.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
ссылка почему на российский ресурс-то

Ну что так не внимательно? Там есть ссылка и на сайт kz ;-)
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10669
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.05.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина

Я что-то не уловлю смысла этого действия. Нельзя вывезти - это будет понятно - чтобы не дорожал. А подорожавший бензин что сделает? Или они хотят чтобы отечественным пользовались, который дешевле и чтобы без вариантов? А его хватит на весь Казахстан - не будет ли дефицита и, соответственно, бешеной цены?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может хватит, события месячной давности , как бабка на лавочке раздувать и преукрашивать?)))
Я уже ясно пояснил все. Тебе неймется.
Кто ты есть, открыто и честно высказал

Нет.
Что месяц назад что три дня, одно и тоже..
И я говорил совсем о другом.
О недопустимости сползания в позу ниже плинтуса, о своевременном реагировании на что то оскорбительное на взгляд комментатора, который сам себе на уме так сказать и газует непонятно почему..
То что было месяц назад, и то что три дня назад это равные ситуации, уже объяснял.
Но поведение в этой ситуации отдельных индивидуумов в корне отличается той..
Тут и ненависть и обиды и создание кучек и говорильня в третьих лицах..
То есть игра без правил..
Я говорю об отношении в целом в этом теперь небольшом коллективе, где не спрячешься под анонимом или же гостем..
Заметь, я тогда отнесся с пониманием..
Я говорю о всебщей слабости, это несколько иное..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Например

Например прочитай свои комментарии сам..
У меня времени нет на то..
А Дорогушка это неплохое слово..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если был прав и тебя, при этом, обматерили - ответь по-"мушски". Что я

Хм..
По моему за этим никогда не ржавеет..
Я не раз предлагал и тому или иному человеку встретиться и поговорить в более реальных условиях..
И далеко ходить не надо, на 6 или 7 лет назад..
Ну а то что тут словами раскидываться и чувствовать себя горным петухом, нарушая собственные Обещания редакции в том, что нарушать не будешь, это предать себя и свою Честь..
Об этом я уже говорил несколько раннее..
Соглашение мы все подписывали..
Что ж переть то?
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Нет

Замечательно. Сам и сознался, что уподобился бабулькам на лавочке.
Мели Емеля, твоя неделя и оторвись от плинтуса. У меня все. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сам и сознался, что уподобился бабулькам на лавочке.

По моему я давно озвучивал, что мы вместо того, чтобы гутарить как когда то они на лавочке, встречаясь лично и обсуждая каждого проходящего молодого человека мимо с четкой в руках или с бутылкой водки, иногда даже глядя ему в глаза и не отводя взгляда, мы спрятались тут от всего и делаем ровно то же самое, только не глядя в глаза и по мере возможности анонимно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
четкой

С сеткой разумеется..
Авоськой..
Раньше такие были..
Помню темно желтые..
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