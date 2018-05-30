Цитата: Обликоморале:

Может хватит, события месячной давности , как бабка на лавочке раздувать и преукрашивать?)))

Я уже ясно пояснил все. Тебе неймется.

Кто ты есть, открыто и честно высказал

Нет.

Что месяц назад что три дня, одно и тоже..

И я говорил совсем о другом.

О недопустимости сползания в позу ниже плинтуса, о своевременном реагировании на что то оскорбительное на взгляд комментатора, который сам себе на уме так сказать и газует непонятно почему..

То что было месяц назад, и то что три дня назад это равные ситуации, уже объяснял.

Но поведение в этой ситуации отдельных индивидуумов в корне отличается той..

Тут и ненависть и обиды и создание кучек и говорильня в третьих лицах..

То есть игра без правил..

Я говорю об отношении в целом в этом теперь небольшом коллективе, где не спрячешься под анонимом или же гостем..

Заметь, я тогда отнесся с пониманием..

Я говорю о всебщей слабости, это несколько иное..