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§ NG.kz
Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд долларов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 млрд долларов, который, по заявлению Казахстана, был получен обманным путём.
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* 112
Re: Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12393
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим Стати очень верно и умно все расчитывает и в этом отношении конечно же он профессионал Экстра класса..
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§ сайлау курманов
Re: Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снять арест предварительно , не означает что полностью сняли , это вроде как бы кредит одобрили , но еще не дали , так что рано еще надо ждать
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§ Seviriya
Re: Суд в Брюсселе снял арест с активов Нацфонда РК на 21,5 млрд...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снять можно только секвестр, а арест в отношении физических лиц только применяется с санкции суда. :oops:
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