Цитата: Тимур Гафуров:

Количество сообщений считает сам сайт автоматически. Фото он тоже считает за сообщение. Заваливать нас кучей изображений в комментариях к статьям не советую. В Деревеньке и Флуде - пожалуйста. Но лучше бы не злоупотреблять.

Я так понял, Оцифрованный просёк эту фишку, эту вашу недоработку и воспользовался ею. Разве это справедливо?!