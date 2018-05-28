/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 261 из 261«1...259260261
§ Медный
Новости сайта и форума
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2308
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо за разъяснение.
Профайл

§ Kairat stayer
Новости сайта и форума
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и да . Привет Кайрат Стайер!
вопреки принципам.. руководство заставило?


Привет, коль не шутишь! Какое ещё руководство, сильно-то, не распыляйся, смотрю уже 70 комментариев написал.
Профайл

§ Ваш земляк
Новости сайта и форума
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Количество сообщений считает сам сайт автоматически. Фото он тоже считает за сообщение. Заваливать нас кучей изображений в комментариях к статьям не советую. В Деревеньке и Флуде - пожалуйста. Но лучше бы не злоупотреблять.

Я так понял, Оцифрованный просёк эту фишку, эту вашу недоработку и воспользовался ею. Разве это справедливо?!
Профайл

§ Тимур Гафуров
Новости сайта и форума
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 372
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.05.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я так понял, Оцифрованный просёк эту фишку, эту вашу недоработку и воспользовался ею. Разве это справедливо?!

Вы комментируете статьи на сайте и общаетесь в форуме для набора определенного количества сообщений? Или все-таки для того, чтобы выразить свою точку зрения?
Профайл Посетить вебсайт
Ответить Новый топик
Страница 261 из 261«1...259260261
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 3
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх