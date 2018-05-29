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≡ Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца апреля в городском маршруте № 3, который обслуживает ИП Брунер, ввели билетную систему. Однако пользователи на сайте «НГ» в последние два дня сообщают о том, что водители перестали выдавать им билеты, хотя в автобусе они есть.
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§ Victor Yang
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10667
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня тоже ехал на 25 - билета не получил. Но система жутко неудобная для водителя, по-моему. Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость. Билет - документ в бумажной или электронной форме, путем оформления которого заключается договор перевозки пассажира. А кому нужен договор по окончании услуги? Это, скорее, чек, а не билет.

[Исправлено: Victor Yang, 29.05.2018 - 14:26]
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§ kbkz1980
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.05.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдачу дай,билетик оторви,рули и следи за тех.неисправностью машины.Интересно и сколь получает водитель?
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если всё же стоит задача наладить какой никакой учёт, то без автоматизации в современных реалиях уже никак. Разработайте систему учёта с интеграцией приложения для смартфонов, разместите двухмерные коды у водительского выхода и специальные терминалы для таких же специальных проездных карт. Часть пройдёт через мобильные приложения, часть через карты, но в единой системе. И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат с налоговой. В интересах горожан и бюджета. Тогда придём к справедливой цене за проезд. А не будем дважды в год слушать вопли, которые привязаны к расходам, и никак не привязаны к доходам :-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 29.05.2018 - 19:26]
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§ Victor Yang
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10667
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат

У нас акимат полностью открестился от пассажирских перевозок - даже льготный проезд за счёт перевозчика. А до нормальных приложений ещё лет 10 минимум - они даже нормальный gps поставить не могут.
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Но время таких решений назрело. Население имеет уже по два смартфона на каждого жителя возрастом от 20 до 50, надо этим пользоваться не только для следилок за ними. Пора уже что полезное из этого извлекать. И для людей, и для бюджета.
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§ Добринцофф
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Добринцофф


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Сообщений: 6060
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат с налоговой. В интересах горожан и бюджета. Тогда придём к справедливой цене за проезд.

Если налоги начнут платить по полной программе,тогда мы действительно придём к справедливой цене за проезд и вместо нынешних 80 он будет стоить 150
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§ Добринцофф
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость.

+++
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

По 150? Мне кажется к 60 придём. Доходы с расходами сопоставят, реальные, и придём.
Просто я знаю нескольких водителей автобусов лично (дальние родственники), знаю как и на что они живут. Поэтому военные песни меня не пугают. Жаль, конечно, родню.
Но мне, понимаешь, за державу обидно (с) :-)
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§ Валентин
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7396
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.05.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А до нормальных приложений ещё лет 10 минимум - они даже нормальный gps поставить не могут.


В Челябинске, помню, ещё лет 10-12 назад была и нормально работала бесконтактная оплата картой "Тройка" в общественном транспорте.

Проблемы-то в принципе нет, сделать проезд 150 тг. при оплате наличными, и 80 при оплате картой :)

Водителя со "сломанным" терминалом пассажиры линчуют прямо на месте!
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§ Мишаня
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.18 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
По 150? Мне кажется к 60 придём. Доходы с расходами сопоставят, реальные, и придём

Блажен кто верует. Бизнес по нашему: сведут дебет с кредитом, да - хороша прибыль. А если еще повысить? О, да! Тут-то масть мне и пошла (поручик Ржевский из анекдота)
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§ Мишаня
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.18 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
бесконтактная оплата картой "Тройка" в общественном транспорте

Только не "тройка", это масковское приложение
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.05.18 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Ты хочешь сказать на собственном авто дешевле выходит? А ведь так будет, если стоимость к 150 поднимут. Все эти разговоры о работе себе в убыток- бред. Никто больше 2-3 месяцев не протянет "себе в убыток", так и эти, скорее мести б дворы пошли. Так что не надо военных песен петь, но я это кажется уже говорил.

[Исправлено: Горожанин_kst, 30.05.2018 - 08:43]
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