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112:
Там было упоминание моего ника и мат..
Но заметь, я об этом спросил сразу, ты ответил, меня ответ удовлетворил..
Почему ты сразу в моем случае не обратился ко мне и не указал, почему я по твоему мнению так нехорошо о тебе сказал?
Почему нужно было два дня меня пытаться оскорбить и унизить и еще вспомнить какую то фигню между мной и Сизо?
Зачем пытаться говорить обо мне нехорошие вещи с другими участниками форума при мне?
Я заметь никогда не пытаюсь говорить ни о ком плохо с другими, пытаться оскорбить, зная что мой оппонент находиться на форуме через третьих лиц..
Только если подколоть любя..
Бла-бла-бла...