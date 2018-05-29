Цитата: Горожанин_kst:

Разве он не вправе попросить маленькую толику добавочки, за проезд, за всё это безобразие? Д

Вправе разумеется.

Знаешь сколько стои кресло или разбитое стекло, вместо которого раньше, не знаю как сейчас ставили забыл как его, прозрачный пластик?

Оргстекло, вспомнил

Мне это знакомо, потому что сам в 4 утра шли на гаражи теплые в Западный с Наримановки и в 22 .00 заканчивали работать на 102м..

Сами ремонтировали в угарном газе в том гараже от 40ка автобусов, сами мыли, сами стекла вставляли..

Где то находили целые бэушные сидушки, вставляли их вместо разорванных разрезанных..

Разумеется этот труд должен оплачиваться..

Ты смотришь на их белые рубашки сейчас и думаешь что они ни крена там не делают кроме того как денег гребут лопатами?



[Исправлено: 112, 29.05.2018 - 22:24]