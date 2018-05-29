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§ NG.kz
Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно была введена билетная система проезда по городу в автобусах маршрута номер 3 и 25. Но водители не обилечивают пассажиров. Выдают билет только когда попросишь.
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* Затоболец
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно поставить счетчики на дверях, ну и видеокамеры как без них, потом еще считать наличности перед рейсом и после рейса
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§ Сергей_я
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Считаю, что делается это с одной целью скрыть реальный ежедневный заработок, не платить с этих доходов налог

Не верно считаете. Хозяева автопарков прекрасно знают средний заработок каждого маршрута.
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* Затоболец
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Хозяева автопарков прекрасно знают средний заработок каждого маршрута

Ну так может быть хозяева автопарков дают такую команду
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§ Сергей_я
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:

Ну так может быть хозяева автопарков дают такую команду

Они и дают, но для чего? Судя по соблюдению этого правила, им так же это навязали
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§ Добринцофф
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6060
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин я не пойму чё за "день сурка" два дня назад была аналогичная новость,зачем опять то же самое писать?
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§ 112
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Предлагаю опять осудить всех нехороших водятелов автобусов, которые нас обманывают и навариваются на нас..
Уже давно бы купил себе Гелик..
Но проехал на автобусе пару раз и до нитки ведь обобрали..
Пришлось купить всего лишь Мечту, чтобы не ездить на автобусах..
То же самое и с коттеджом..
Так обобрали, что теперь вынужден ютиться в какой то квартире в 100 кв. метров..
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§ Горожанин_kst
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Горожанин_kst


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Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам воруй, и другим не мешай...
Узнаю брата Колю(с)
Так и живём, и будем жить. Нас максимум хватает только завистливо коситься и ворчать на Ойропы всякие, где "не так" живут. Вот такие мы, душа тянется к Господу, а рука в карман к соседу. А Марик-джан?
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§ 112
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
рука в карман к соседу. А Марик-джан?

Вот скажи, как водятел автобуса ворует у соседа или еще либо кого?
Наоборот, это сосед ему режет сидушки, жрет семочки и гадит как в последний раз, завышает цены на запчасти, побышает цену дизельного топлива, продает втридорога зимние шины, а по ночам развлекается и кидает камни из за угла..
В этом всем водятел виноват?
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§ Горожанин_kst
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Он конечно "ни у чём не уиноват", и пассажиров у него пять утром и четыре вечером, а в остальное время он в холостую гоняет. Так и работает, в убыток, ведь всё для людей. Ещё эти "скоты" ему подушки-сидушки режут, семки лузгают. Разве он не вправе попросить маленькую толику добавочки, за проезд, за всё это безобразие? Дык нет, тут в карман к нему лезть вздумали! Мрак в общем. Кто спорит?!)))
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§ 112
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Разве он не вправе попросить маленькую толику добавочки, за проезд, за всё это безобразие? Д

Вправе разумеется.
Знаешь сколько стои кресло или разбитое стекло, вместо которого раньше, не знаю как сейчас ставили забыл как его, прозрачный пластик?
Оргстекло, вспомнил
Мне это знакомо, потому что сам в 4 утра шли на гаражи теплые в Западный с Наримановки и в 22 .00 заканчивали работать на 102м..
Сами ремонтировали в угарном газе в том гараже от 40ка автобусов, сами мыли, сами стекла вставляли..
Где то находили целые бэушные сидушки, вставляли их вместо разорванных разрезанных..
Разумеется этот труд должен оплачиваться..
Ты смотришь на их белые рубашки сейчас и думаешь что они ни крена там не делают кроме того как денег гребут лопатами?

[Исправлено: 112, 29.05.2018 - 22:24]
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§ Горожанин_kst
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.05.18 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну прямо авто-Сибириада по кустанайски. А остальные жители тем временем жевали ананасы и рябчиков, если не спали.
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§ Обликоморале
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Тыг у него, так и есть. Всех форумчан, акромя себя, считает белоручками и кроме как кнопки нажимать не чего не умеющих.
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