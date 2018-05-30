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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
о заметь, я об этом спросил

Цитата:
112:
Ты должен извиняться за то что тебя обматерили?

Ты, я, он - неважно кто. Если был не прав - извинись. Если был прав и тебя, при этом, обматерили - ответь по-"мушски". Что я тебе разъясняю, как ребёнку? Снова режим "дурака" включил? Я тебе привожу твои же высказывания шести-семи летней давности. Неужто тебя что-то сломало? Раскис ты, в бабу превращаешься, - ноешь, ноешь, тебе об этом говорят - ты огрызаешься...
Что с тобой??? Где тот, прежний, Марик???? На пиве пузо отрастил и раскис? И начал заниматься фигнёй? Или тебе, в своё время, звание не повысили и комплекс не отпускает с тех пор?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
той и обращайся - "Дорогушка".

Чем тебе не нравится столь лестное и безобидное название?
По крайней мере я не обращаюсь к тебе в оскорбительных тонах, как это делаешь ты..
Думаю нам еще многому в жизни стоит научиться, как вести сеья на людях..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
предлагающий на три месяца запретить ввоз в страну бензина из России по железной дороге. Ми

Ну наши хотят тоже повысить и навариться сами, чем чтобы наваривались другие.
Вот и весь ответ..
У нас бизнесмены тоже еще те..
Вот сварщика еще найдут, чтобы обвинить в повышении цен..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По крайней мере я не обращаюсь к тебе в оскорбительных тонах

Например?
Цитата:
112:
Чем тебе не нравится столь лестное и безобидное название?

ну если ты привык, чтоб так тебя называли - ноу проблем.
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там было упоминание моего ника и мат..
Но заметь, я об этом спросил сразу, ты ответил, меня ответ удовлетворил..
Почему ты сразу в моем случае не обратился ко мне и не указал, почему я по твоему мнению так нехорошо о тебе сказал?
Почему нужно было два дня меня пытаться оскорбить и унизить и еще вспомнить какую то фигню между мной и Сизо?
Зачем пытаться говорить обо мне нехорошие вещи с другими участниками форума при мне?
Я заметь никогда не пытаюсь говорить ни о ком плохо с другими, пытаться оскорбить, зная что мой оппонент находиться на форуме через третьих лиц..
Только если подколоть любя..

Бла-бла-бла...
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Может хватит, события месячной давности , как бабка на лавочке раздувать и преукрашивать?)))
Я уже ясно пояснил все. Тебе неймется.
Кто ты есть, открыто и честно высказал.
Так что уже не ной, не извивайся, не жуй, а просто успокойся.
Поздно пить боржоми, когда в очередной раз уличили. :lol:
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§ Мишаня
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Разбавлю "бурное общение"))):
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина

А ссылка почему на российский ресурс-то? Эти переврут в три короба, главное желтый заголовок!
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