Цитата: Алиса:

предлагающий на три месяца запретить ввоз в страну бензина из России по железной дороге. Ми

Ну наши хотят тоже повысить и навариться сами, чем чтобы наваривались другие.

Вот и весь ответ..

У нас бизнесмены тоже еще те..

Вот сварщика еще найдут, чтобы обвинить в повышении цен..