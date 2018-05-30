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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:57
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
той и обращайся - "Дорогушка".

Чем тебе не нравится столь лестное и безобидное название?
По крайней мере я не обращаюсь к тебе в оскорбительных тонах, как это делаешь ты..
Думаю нам еще многому в жизни стоит научиться, как вести сеья на людях..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
предлагающий на три месяца запретить ввоз в страну бензина из России по железной дороге. Ми

Ну наши хотят тоже повысить и навариться сами, чем чтобы наваривались другие.
Вот и весь ответ..
У нас бизнесмены тоже еще те..
Вот сварщика еще найдут, чтобы обвинить в повышении цен..
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 02:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 764 из 764«1...762763764
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