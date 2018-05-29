/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 763 из 764«1...761762763764»
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4575
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаомый врач психиатр, вчера почитал форум наш.
И в сердцах сказал
- какая клиентская база пропадает.)))
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4575
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Гы, теперь уже "ты' , это типо не ты лично...как же ты выкручиваешся, понимая, что твоя ложь выходит наружу..Это уже не в какие рамки не укладывается..оболгать и не краснеть..да ужжж)))
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.05.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, обматерить нужно было в ответ?

Нужно было ответить, как ты говорил когда-то, "по-мушски"... Либо извиниться (если чувствуешь, что не прав), либо в ответку хоть 2 слова "мушских", невзирая на количество комментов и свой статус (если чувствуешь, что прав). А ты тупо спрыгнул, прикрылся болтовнёй. Раньше это называлось демагогией (в народе - "пиз ********ом)... Вот это и бесит в тебе, сыкымы.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
теперь уже "ты' , это типо

Если бы ты сразу лично тогда, как я к тебе после обматерения, вопросил и сказал сразу, мол что ты там против имеешь и почемя ты это сказал, я бы сразу сказал что не имел ввиду тебя лично..
Но ты же два дня начал что то там говорить и я искренне не понимал почему и тем более ты пошел уже совсем не туда, к данному комменту не имеющим ничего общего, вспоминая мои дискуссии с другими моими оппонентами..
На второй день ты сказал.
А нужно говорить здесь и сейчас, выяснить сразу и не молчать..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Нужно было ответить, как ты говорил когда-то, "по-мушски"...

Я у него спросил сразу же, как зашел на сайт..
Его ответ меня устроил и гоняться и вспоминать прошлое с другими участниками его личные дискуссии я тем более не собирался.
Я выяснил это сразу..
В чем проблемы?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Либо извиниться (

Ты должен извиняться за то что тебя обматерили?
Во втором случае извиняться, значит признать что я имел лично его и именно его , а не редакцию я имел ввиду и как то там зашел к ним в личку и прочитал что он типа жалуется?
Не считаешь это абсурдом?
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4129
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.05.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разбавлю "бурное общение"))):
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина
сегодня в 20:38,
На портале электронного правительства Казахстана появился документ (https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1924051), предлагающий на три месяца запретить ввоз в страну бензина из России по железной дороге. Министерство энергетики страны пока вынесло инициативу на общественное обсуждение.
Известие пришло на фоне ситуации в России, где бензин дорожает в последние недели. По данным Росстата, в апреле к марту цены выросли на 13%, рост цен продолжился в мае.

http://www.mk.ru/economics/2018/05/29/vlasti-kazakhstana-sobralis-otkazatsya-ot-rossiyskogo-benzina.html
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интернет странная вещь..
Иногда он позволяет выразить тебе некоторые вещи

Ну хоть раз имя обозначил - "Интернет", а то всё "моя" да "моя". "Моя то сделала...", "Моя это сделала..." Я - вот про эти твои высказывания. Кого можешь назвать "моя" - к той и обращайся - "Дорогушка".
Профайл

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2308
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
какая клиентская база пропадает

нет здоровых, есть не обследованные :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2308
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина

Всё как у нас )))
Видео
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Власти Казахстана собрались отказаться от российского бензина

Ну это до уборочной, а там опять старые песни о главном! :-x
Профайл

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2308
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.05.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане, видели что плашка температуры показывает?
+2С
:-o :-o :-o
Профайл

§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 30.05.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Известие пришло на фоне ситуации в России, где бензин дорожает в последние недели. По данным Росстата, в апреле к марту цены выросли на 13%, рост цен продолжился в мае.

Да, тоже читал. Т.е. они хотят тем самым сдержать рост цен в стране??? А как же тот факт что его (бензина) дифицит у нас? И его не просто так завозят из РФ? А будет дифицит - цена полюбому вырастет.
Палка о двух концах!
Профайл

§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 30.05.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Граждане, видели что плашка температуры показывает?
+2С

Ну так 0 будет. Я уже помидорки закрыл )))
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12389
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.05.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Еще раз повторюсь, я тебя не материл.

Там было упоминание моего ника и мат..
Но заметь, я об этом спросил сразу, ты ответил, меня ответ удовлетворил..
Почему ты сразу в моем случае не обратился ко мне и не указал, почему я по твоему мнению так нехорошо о тебе сказал?
Почему нужно было два дня меня пытаться оскорбить и унизить и еще вспомнить какую то фигню между мной и Сизо?
Зачем пытаться говорить обо мне нехорошие вещи с другими участниками форума при мне?
Я заметь никогда не пытаюсь говорить ни о ком плохо с другими, пытаться оскорбить, зная что мой оппонент находиться на форуме через третьих лиц..
Только если подколоть любя..
Мне извиниться не трудно.
Но там я так же не имел ввиду тебя, как в том комменте с матами ты меня..
Улавливаешь вообще о чем речь?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 763 из 764«1...761762763764»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 47
Пользователей: 0
Всего: 47

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх