Цитата: Обликоморале:

Еще раз повторюсь, я тебя не материл.

Там было упоминание моего ника и мат..

Но заметь, я об этом спросил сразу, ты ответил, меня ответ удовлетворил..

Почему ты сразу в моем случае не обратился ко мне и не указал, почему я по твоему мнению так нехорошо о тебе сказал?

Почему нужно было два дня меня пытаться оскорбить и унизить и еще вспомнить какую то фигню между мной и Сизо?

Зачем пытаться говорить обо мне нехорошие вещи с другими участниками форума при мне?

Я заметь никогда не пытаюсь говорить ни о ком плохо с другими, пытаться оскорбить, зная что мой оппонент находиться на форуме через третьих лиц..

Только если подколоть любя..

Мне извиниться не трудно.

Но там я так же не имел ввиду тебя, как в том комменте с матами ты меня..

Улавливаешь вообще о чем речь?