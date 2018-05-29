Цитата: 112:

А что, обматерить нужно было в ответ?

Нужно было ответить, как ты говорил когда-то, "по-мушски"... Либо извиниться (если чувствуешь, что не прав), либо в ответку хоть 2 слова "мушских", невзирая на количество комментов и свой статус (если чувствуешь, что прав). А ты тупо спрыгнул, прикрылся болтовнёй. Раньше это называлось демагогией (в народе - "пиз ********ом)... Вот это и бесит в тебе, сыкымы.