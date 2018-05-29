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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


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Сообщений: 4575
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаомый врач психиатр, вчера почитал форум наш.
И в сердцах сказал
- какая клиентская база пропадает.)))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4575
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Гы, теперь уже "ты' , это типо не ты лично...как же ты выкручиваешся, понимая, что твоя ложь выходит наружу..Это уже не в какие рамки не укладывается..оболгать и не краснеть..да ужжж)))
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


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Сообщений: 126
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.05.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, обматерить нужно было в ответ?

Нужно было ответить, как ты говорил когда-то, "по-мушски"... Либо извиниться (если чувствуешь, что не прав), либо в ответку хоть 2 слова "мушских", невзирая на количество комментов и свой статус (если чувствуешь, что прав). А ты тупо спрыгнул, прикрылся болтовнёй. Раньше это называлось демагогией (в народе - "пиз ********ом)... Вот это и бесит в тебе, сыкымы.
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