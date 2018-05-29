Цитата: elektron:

Всё уже давно есть и используется...

тут, как мне КАЖЕТСЯ [перекрестился], важнее не то на какой элементарной базе собрано, а алгоритм работы данного прибора. Что может его выгодно отличать от конкурентов, "волшебные свойства", так сказать