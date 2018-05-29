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≡ Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контроллер «смотрит» погоду на улице во время отопительного сезона, отслеживает температуру входящей в здание и выходящей из него воды и в соответствии с этим управляет исполнительными механизмами, простейшими из которых являются клапаны.
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* elektron
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
упс ошибся, прости Марик, да 28-ми
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§ 112
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это думаю плохо..
Сейчас у меня обогреватель стоит и я спать под одеялами не могу..
Да и наши предки говорят жили при 20ти градусов тепла и прекрасно себя чувствовали, греясь горячей тушей мамонта в пещере в лютый мороз..
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§ Медный
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всё уже давно есть и используется...

тут, как мне КАЖЕТСЯ [перекрестился], важнее не то на какой элементарной базе собрано, а алгоритм работы данного прибора. Что может его выгодно отличать от конкурентов, "волшебные свойства", так сказать :-)
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* elektron
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
"волшебные свойства",

Ну если подумать, то конечно окупаемость, за счёт экономии. ЭЭ разницы с сэкономленым. главное правильно посчитать :-P
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