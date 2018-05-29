112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11418





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12383

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:55 Тогда когда материли друг друга, модераторов и никого не было.

Говори что хочешь..

Было это как то без злобы что ли..

Сейчас людишки так ненависть и желчь свою изрыгают, пытаясь быть в то же время интеллигентным, одев свою вторую маску, которая улыбается, но сквозь нее видно полная ненависть к тебе оппонента, его гнев и его личная какая то боль, которую он не может выплеснуть в реальной жизненной ситуации, потому что его за это элементарно там посадят в места не столь отдаленные..

Да, старое доброе время ушло, практически и не начавшись..