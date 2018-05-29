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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дай бог мне в полтинник так время про...ть. Я лучше в огород пойду или скотину заведу.
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу ответ на "эх молодежь". Так вот "эх старперы"
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда когда материли друг друга, модераторов и никого не было.
Говори что хочешь..
Было это как то без злобы что ли..
Сейчас людишки так ненависть и желчь свою изрыгают, пытаясь быть в то же время интеллигентным, одев свою вторую маску, которая улыбается, но сквозь нее видно полная ненависть к тебе оппонента, его гнев и его личная какая то боль, которую он не может выплеснуть в реальной жизненной ситуации, потому что его за это элементарно там посадят в места не столь отдаленные..
Да, старое доброе время ушло, практически и не начавшись..
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
тем более в 33, возраст Христа..

Для меня это неудачный год, сижу без работы и поэтому я здесь. Жду 34х
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
мне в полтинник так время про...ть.

Я же зачем то в 29 и тем более в 33 зарабатывал, покупал квартиры, дарил их сородичам, жил..
Теперь я думаю могу немного отдохнуть..
7 квартир просто так отдал..
Было кстати 17 штук на максимуме..
Мне что теперь, умереть на работе в свои почти писят?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
ля меня это неудачный год

Неудачных годов не бывает.
Есть неудачное личное время..
Я как то ведь в такой год обанкротился с фермой, обнищал и потерял вмиг все..
Но, эта ферма, эти свиньи, навели меня на другое дело и я даже как то рад тому, что тогда прогорел..
Познал некоторые мелочи бизнеса, как тебя предают, какие то другие важные мелочи, что не все так просто..
Тогда мне было 28..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трехкомнатный дом в Наримановке около десятиэташки, купленный за 8000 долларов в рассрочку, отдал так же..
Но деньги вернули, дом стоил 16 тогда тысяч баксов..
Коммерс срочно продавал..
Да уш..
Вот она, настоящая молодость и настоящая щедрость..
Дом в Челгашах рядом купил сестре двоюродной за 200 тысяч, сейчас он полтора лимона стоит..
Да уш..
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне что теперь, умереть на работе в свои почти писят?

Ты не понял. Я не о работе за деньги. Просто...ну не знаю, я бы лучше на даче повозился, чем весь день на форумах сидеть.
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дом в Челгашах рядом купил

Зачем? Напротив через трассу стоит приличный Октябрьское
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
через трассу стоит приличный Октябрьское

Там и взял, я сказал же рядом..
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.05.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там и взял, я сказал же рядом..

Завуалировал
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
ну не знаю, я бы лучше на даче повозился, чем весь день на форума

У меня и дача и два гаража и что то по дому..
Работы много.
И за костанайскими хатами присматриваю..
Хватает.
Иногда и 4 часа сна не помогают..
Вчера спал только три часа..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уже раз пять намекал за это, теперь выложил явно

Как ты понят обобщенно стово "ты", когда я говорю в контексте, так и я понял там именно то самое..
Но сравни как повел себя ты, и как веду себя я..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4575
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:23
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12383
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даю возможность оппоненту сказать, обматерить себя или оскорбить.
Ошибиться то есть..
Выжидаю время, все проходит..
Но вот написал в контексте, я всегда так пишу и говорю слово "ты" часто не имея ввиду что то лично..
Ну даже если и ошибся, какая реакция..
Я честно не понимал почему и когда понял, не понял почему такая, с каким то озлоблением, ненавистью..
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