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§ NG.kz
"Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась история о гибели сотрудницы Пешковского элеватора
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
41-летняя Ольга КАЛЁБИНА погибла на работе, в ТОО «Пешковский КХП», 6 июня 2017 года. Женщина получила задание убрать мусор в силкорпусе, который находится на высоте 10-го этажа, хотя это к ее прямым обязанностям не относилось.
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имела полное право не исполнять работу не относящуюся к ее обязанностям, и чет мало просил 10 миллионов , обычно в таких случаях просят до 1000000000 тенге, плюс КХП должен платить до 18 лет каждому ребенку.
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально мы не заявляли иск о возмещении морального вреда в рамках уголовного дела, - рассказала «НГ» Эльмира Санкаева

изначально это делается параллельно с возбуждением уголовного дела.
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас была встреча с судьей-примирителем,

у нас не ФРГ как то.
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* elektron
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
у нас не ФРГ как то.

У нас как бы нет примирений по уголовным делам, только по гражданским искам вроде.
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас как бы нет примирений по уголовным делам,

с 1933 Гинденбургом, года введен особый институт судьи медиатора, вы все как всегда превратно истолковали . ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
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* elektron
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
вы все как всегда превратно истолковали .

Возможно, но повторюсь, только по гражданским искам. А у нас случай со смертельным исходом, прокуратура в любом случае возбудит уголовно-процессуальный процесс, не зависимо от договорённости-примирения сторон :-x

[Исправлено: elektron, 29.05.2018 - 15:14]
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. А у нас случай со смертельным исходом, прокуратура в любом случае возбудит уголовно-процессуальный процесс, не зависимо от договорённости-примирения сторон

у вас "юридическое" образование? :lol:
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* Seviriya
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
возбудит уголовно-процессуальный процесс

это в вашей фантазии..........................
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* elektron
Re: "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
у вас "юридическое" образование?

А причём тут это?
Вы упоминаете ФРГ, не зная системы.
Это похоже Цитата:
Seviriya:
в вашей фантазии..........................

Вы не отличаете гражданский иск от уголовно-процессуального?
:-x
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