Добринцофф Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на... #8





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:48 Цитата: Контроллер с датчиками температуры «смотрит» погоду на улице во время отопительного сезона, отслеживает температуру входящей

Это ,что как например кондиционер выставил ему температуру на пульте 18 градусов и он сам включается отключается.

Ну или газовый котёл который дома стоит,тому то же выставишь +23 и он поддерживает заданную температуру сам включается отключается,экономит вообщем,правда его один раз купил и ни с кем делиться не надо ,только это всё вроде уже давно изобрели.

Цитата: Добавлена новая функция - управления через GSM-модуль...

Ух ты ,а это чё как автозапуск на авто через СМС если машина далеко находиться?

Я вот то же могу с помощью обычной СМСки включить уличное освещение на удалённом объекте ,но вот не знал что это Кустанайское ноу-хау



[Исправлено: Добринцофф, 29.05.2018 - 20:51]