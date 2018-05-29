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≡ Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контроллер «смотрит» погоду на улице во время отопительного сезона, отслеживает температуру входящей в здание и выходящей из него воды и в соответствии с этим управляет исполнительными механизмами, простейшими из которых являются клапаны.
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§ Валентин
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7395
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.05.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[вздыхает]

Сделали свой промышленный PID контроллер.
Молодцы, конечно, да.
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§ Медный
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2300
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

ну мы то не догадались сделать то что уже сделано :lol: ;-)

Я вот из его слови рекламных заявлений не понял как оно "нагревает воду".... :lol: входит одной температуры, выходит другой и что? с теплотехникой кто-нибудь знаком?

Вообще смешно всё это... тут устройства которые "экономят"...
звонят друзья и говорят. горводоканал сегодня ремонтировал воду.... воду включили, а вместо неё воздух идёт уже минут 20 и счётчик крутится...отсчитывает кубы.
Всё сделано для того, чтобы мы экономили :lol:
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§ Медный
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2300
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы рассказали, что можем не продавать эти устройства, а заключать с потребителями энергосервисные контракты. Мы за свои деньги устанавливаем устройство, обслуживаем, а за это абонент с нами делится сэкономленными деньгами в пропорции, прописанной в контракте.
хотелось бы посмотреть расчёты сэкономленного. залезть в их карман :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10667
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Сделали свой промышленный PID контроллер.
Молодцы, конечно, да.

Цитата:
На 1 млн 633 тыс. тенге грантового финансирования ТОО, по словам директора, приобрело качественные комплектующие, «дополнило начинку», изготовило опытную партию

Это громкое слово "изготовили". Прикрутили готовые комплектующие друг к другу.
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* elektron
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
хотелось бы посмотреть расчёты сэкономленного. залезть в их карман

А как енто самое сэкономленное считать нужно, сравнивая с прошлогодними или? :lol:
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§ Медный
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2300
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да, ты меня понял :lol:
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§ Валентин
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7395
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.05.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я вот из его слови рекламных заявлений не понял как оно "нагревает воду".... входит одной температуры, выходит другой и что? с теплотехникой кто-нибудь знаком?


Да нет там никакого нагрева, обычная обратная связь. Датчики температуры снаружи-внутри и управление с подобранными для конкретного объекта параметрами.

Цитата:
Victor Yang:
Это громкое слово "изготовили". Прикрутили готовые комплектующие друг к другу.


Ну а что можно "изготовить" с бюджетом менее 2 млн. тенге, собственно?
Сами комплектующие-то сейчас вполне доступны и стоят копейки, интереснее другие моменты.
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§ Добринцофф
Re: Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на...
Добринцофф


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Сообщений: 6060
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Контроллер с датчиками температуры «смотрит» погоду на улице во время отопительного сезона, отслеживает температуру входящей

Это ,что как например кондиционер выставил ему температуру на пульте 18 градусов и он сам включается отключается.
Ну или газовый котёл который дома стоит,тому то же выставишь +23 и он поддерживает заданную температуру сам включается отключается,экономит вообщем,правда его один раз купил и ни с кем делиться не надо ,только это всё вроде уже давно изобрели.
Цитата:
Добавлена новая функция - управления через GSM-модуль...

Ух ты ,а это чё как автозапуск на авто через СМС если машина далеко находиться?
Я вот то же могу с помощью обычной СМСки включить уличное освещение на удалённом объекте ,но вот не знал что это Кустанайское ноу-хау :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 29.05.2018 - 20:51]
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