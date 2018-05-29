Медный Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2300

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 дык если на деньгах чайку скапитализдили, то о лого и говорить нечего.

а так просто в одной стилистике выполнено, но требовали наверное - инновационного чего-нибудь от разработчиков, они и выдали чего не видывал казахстанский чиновник