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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Животные..
Инстинкты..
Мамонты..
Я это к чему, к тому что мы от своих генов никуда не уйдем..
Как были примитивными гомосапиенс, так и останемся этими примитивными животными..
Что наш форум наглядно и показывает..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разработали тактику нападения..
Кстати я сам ее и разрабатывал одно время и уш кто кто, а я то знаю все дальнецшие ваши действия..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но лучше уйти с миром, чем с войной..
Война вам принесет счастие?
Да нет..
Просто вы еще не знаете, что она принесет вам и потому такие резвые.
За исключением Электрона, которому война принрсит деньги..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь только надо как то переменить ПП на 211, еоторый просто П..
Интересно, это как?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробую потыкать кнопки..
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§ Rexyn
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 23
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 29.05.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
мне не дают ПП

Вам пока не дают полноправного, потому что на данный момент на 50 последних ваших комментариев числится одно нарушение. Не будет нарушений - переведем.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4569
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В столь позднее время, надо в другое тыкать. :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.05.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В столь позднее время, надо в другое тыкать.

У него другие интересы...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
позднее время, надо в другое тыкать.

Цитата:
Ваш земляк:
другие интересы...


Вчера заработал немного деньжат просто..
Ну что бы не отметить за 2000 тенге это?
Цель этого месяца заработать на балкон с крышей чистыми 140 тысяч тенге для клиентиков..
Это уже третий за весну.
Ну и вроде у меня это получится как понял, уже отдал предоплату 10 тысяч и его должны готовить, сделали замеры.
Думал что занимать придется..
Ну и Аристон туда же за 35 тысяч можно купить, на всякий случай.
Сейчас пока у меня интересы экономического плана, это первый год с 2014го года, когда я коммуналку за хаты оплатил по нулям и не отложил это на лето..
Одно время полтора лимона был должен, это по моему год 2015й, хату чуть не продал, чтобы долги перекрыть, но взял себя тогда в руки..
А сегодня и окна пластиковые где то не постаалены и двери охота и системы отопления в хатах менять нужно, на первых этажах..
Миллиона на полтора нужно раскошелиться..
Что то не получится, но на тысяч 500 - 700, еще постараюсь что то где то наладить..
Сейчас буду тыкать именно туда..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати не так то просто поменять ник, как сказал Тимур.
Захотел вернуть 211го, чтобы избавиться от ПП, не одобряют этот поступок..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати не так то просто поменять ник, как сказал Тимур.Захотел вернуть 211го, чтобы избавиться от ПП, не одобряют этот поступок..

А зачем Марик? Если так хочешь, можно наверное договориться. Пусть стерут 211-го, а потом ты свой переименуешь, если так хочешь. Должно прокатить. Сохранишь и количество кометов и статус ;-)
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.05.18 - 21:25
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
так хочешь, можно наверное договориться. Пусть стерут 211-го, а потом ты свой переименуешь, если так хочешь. Должно прокатить. Сохранишь и количество кометов и статус

Нет,
Хотел статус как раз отдать, показать что статус для меня не важен тут.
Я и без статуса не потеряюсь в этой жизни, но многие думают что статус чего то там решает для меня..
С ним просто удобнее немного..
Но с другой стороны он действует как красная тряпка на быка, на некоторых..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12361
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
промодерации в процентном отношении, провел не меньше тебя. Так что

У тебя 4 с чем то тысячи комментов всего..
У меня 11 тысяс были на премодерации и все 11 тысяч комментов модераторы тщательно читали..
Твои нет.
Лишь иногда, потому ты лихо обматерить успел меня, но я то сделал вид, что ничего личного..
Бывает..
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