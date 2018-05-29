Цитата: Обликоморале:

позднее время, надо в другое тыкать.

Цитата: Ваш земляк:

другие интересы...



Вчера заработал немного деньжат просто..

Ну что бы не отметить за 2000 тенге это?

Цель этого месяца заработать на балкон с крышей чистыми 140 тысяч тенге для клиентиков..

Это уже третий за весну.

Ну и вроде у меня это получится как понял, уже отдал предоплату 10 тысяч и его должны готовить, сделали замеры.

Думал что занимать придется..

Ну и Аристон туда же за 35 тысяч можно купить, на всякий случай.

Сейчас пока у меня интересы экономического плана, это первый год с 2014го года, когда я коммуналку за хаты оплатил по нулям и не отложил это на лето..

Одно время полтора лимона был должен, это по моему год 2015й, хату чуть не продал, чтобы долги перекрыть, но взял себя тогда в руки..

А сегодня и окна пластиковые где то не постаалены и двери охота и системы отопления в хатах менять нужно, на первых этажах..

Миллиона на полтора нужно раскошелиться..

Что то не получится, но на тысяч 500 - 700, еще постараюсь что то где то наладить..

Сейчас буду тыкать именно туда..