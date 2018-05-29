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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну своих то помадоров в это году будет не густо


в среду поеду посмотреть . или посадить.
ключи лежат. дача в химике напротив астыкжана..
сынок на пляжу. на море.
забота вот такая.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну своих то помадоров в это году будет


и да.
поцелуи и ура принимаются.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

О точно!!! С ПП тебя! :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
О точно!!


гутен морген!
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро. Спасибо.
у вас там пол седьмого вроде.
на работе наверное.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на работе наверное.

Доброе утро.
Да выдалась минутка.
В основном почитать захожу на НГ.
Писать времени не всегда хватает.
А тут такое событие! :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А тут такое событие!


я чуть сам не умер. думаю что делать дальше.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4569
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекса с ПП!!!!!
Сняли санкции :lol:
По ходу гаражи сегодня гуудетььъ будут))))
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.05.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура,мои поздравления! :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
мои поздравления!


ну это. спасибо.
ну и чмок( если нет возражений).
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13892
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По ходу гаражи сегодня гуудетььъ будут

Алекс, с ПП - тебя. Сильно не увлекайся... :lol: :lol: :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты хоть бы тост сказал.
нашел кусок соленого карася с наурзума. .. жую.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Алекса с ПП!!!!!
Сняли санкции
По ходу гаражи сегодня гуудетььъ будут))))


Спасибо . Гудим!!!!!!!!!!
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4569
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чмок( если нет возражений

Vitala, может возразить. :lol:
Энто его объект воздыханий.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Vitala, может возразить


не я тут ни при делах.
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