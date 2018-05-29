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≡ «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная прокомментировал массовое перекрытие городских улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная прокомментировал массовое перекрытие городских улиц
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аппаратное совещание по вопросам благоустройства Костаная с участием акима города Базыла ЖАКУПОВА прошло сегодня, 29 мая. Больше всего внимания было уделено массовому перекрытию улиц из-за ремонта и изменению схемы движения автобусных маршрутов.
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§ Затоболец
Re: «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная...
Затоболец


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Сообщений: 156
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ можете узнать, будут ли закрывать большой мост?
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§ dandiv
Re: «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.05.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
методом ресайклирования планируется охватить 23 улицы

Интересно целиком улицы или отдельные их участки?
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§ Медный
Re: «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Появляются швы, трещины, их надо заделывать

т.е. такие будут приниматься дороги? :-o
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§ yudjin
Re: «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная...
yudjin


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Сообщений: 5327
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буквально сейчас ремонтируют прошлогодний, КАПИТАЛЬНО сделанный проспект Абая. Теперь он как зёбра - многочисленные трещины поперёк проезжей части заливают битумом и присыпают щебенкой... ляпота... года не простоял... какова была гарантия этого ремонта "на века"? Кто принимал? За чей счёт переделка? Кто понесёт ответственность? Пусть ответит отдел "Живите Как Хотите"?
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