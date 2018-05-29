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≡ Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходство казахстанского логотипов "Рухани жангыру" и французского L'Aigle De Patmos Theatre обнаружил казахстанский пользователь Facebook Егор Кочетов. Как выяснилось, французский логотип появился в Интернете еще в 2009 году.
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§ Затоболец
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все повсюду всё плагиатят ;-) 8-)
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§ Затоболец
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все повсюду всё плагиатят ;-) 8-)
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§ Сергей_я
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как про чайку на купюре 500 тг?
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§ Медный
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дык если на деньгах чайку скапитализдили, то чего там говорить о каком то лого :-)
пардон пришлось повторить... чего то "взглюкнула" адова машина

[Исправлено: Медный, 29.05.2018 - 17:01]
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§ Медный
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дык если на деньгах чайку скапитализдили, то о лого и говорить нечего. :lol:
а так просто в одной стилистике выполнено, но требовали наверное - инновационного чего-нибудь от разработчиков, они и выдали чего не видывал казахстанский чиновник
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§ Медный
Re: Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру"...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
про чайку

у обывателей мысли сходятся! (с)
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