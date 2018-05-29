/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В середине апреля 2018 года в школе № 12 Житикары проходила внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 9-х и 11-х классов. В итоге выяснилось, что частично ВОУД проходили ученики другой школы.
Читать новость

* Seviriya
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было
Профайл

§ drakon
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13892
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это всё,для чего нужно было?... :lol: :-o
Профайл

§ Victor Yang
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10666
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было

И правильно постарался - нафиг липовые показатели делать и детей вовлекать ещё?
Профайл

§ Медный
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если поскрести по всем "контрольным" мероприятиям, то можно увидеть много интересного и узнать настоящее состояние дел, только это никому не интересно.
мы живём в королевстве кривых зеркал и это наша обыденность
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 1
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх