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≡ Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца апреля в городском маршруте № 3, который обслуживает ИП Брунер, ввели билетную систему. Однако пользователи на сайте «НГ» в последние два дня сообщают о том, что водители перестали выдавать им билеты, хотя в автобусе они есть.
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§ Victor Yang
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня тоже ехал на 25 - билета не получил. Но система жутко неудобная для водителя, по-моему. Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость. Билет - документ в бумажной или электронной форме, путем оформления которого заключается договор перевозки пассажира. А кому нужен договор по окончании услуги? Это, скорее, чек, а не билет.

[Исправлено: Victor Yang, 29.05.2018 - 14:26]
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§ kbkz1980
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.05.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдачу дай,билетик оторви,рули и следи за тех.неисправностью машины.Интересно и сколь получает водитель?
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1128
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если всё же стоит задача наладить какой никакой учёт, то без автоматизации в современных реалиях уже никак. Разработайте систему учёта с интеграцией приложения для смартфонов, разместите двухмерные коды у водительского выхода и специальные терминалы для таких же специальных проездных карт. Часть пройдёт через мобильные приложения, часть через карты, но в единой системе. И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат с налоговой. В интересах горожан и бюджета. Тогда придём к справедливой цене за проезд. А не будет дважды в год слушать вопли, которые привязаны к расходам, и никак не привязаны к доходам :-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 29.05.2018 - 14:51]
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§ Victor Yang
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат

У нас акимат полностью открестился от пассажирских перевозок - даже льготный проезд за счёт перевозчика. А до нормальных приложений ещё лет 10 минимум - они даже нормальный gps поставить не могут.
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§ Горожанин_kst
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1128
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Но время таких решений назрело. Население имеет уже по два смартфона на каждого жителя возрастом от 20 до 50, надо этим пользоваться не только для следилок за ними. Пора уже что полезное из этого извлекать. И для людей, и для бюджета.
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* Добринцофф
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Добринцофф


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Сообщений: 6058
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат с налоговой. В интересах горожан и бюджета. Тогда придём к справедливой цене за проезд.

Если налоги начнут платить по полной программе,тогда мы действительно придём к справедливой цене за проезд и вместо нынешних 80 он будет стоить 150
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* Добринцофф
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6058
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость.

+++
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