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§ NG.kz
Программа поддержки АПК требует бюджетных вливаний в размере 2,3 трлн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы будет ориентироваться на спрос со стороны зарубежных рынков, сообщил министр сельского хозяйства РК.
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§ сайлау курманов
Re: Программа поддержки АПК требует бюджетных вливаний в размере...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2739
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.05.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще не пойму , еще на заре независимости вроде всем дали вольную , каждый сам за себя , а теперь все просят денег ,
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