Горожанин_kst Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1128

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Если всё же стоит задача наладить какой никакой учёт, то без автоматизации в современных реалиях уже никак. Разработайте систему учёта с интеграцией приложения для смартфонов, разместите двухмерные коды у водительского выхода и специальные терминалы для таких же специальных проездных карт. Часть пройдёт через мобильные приложения, часть через карты, но в единой системе. И систему эту внедрять должны не перевозчики, а акимат с налоговой. В интересах горожан и бюджета. Тогда придём к справедливой цене за проезд. А не будет дважды в год слушать вопли, которые привязаны к расходам, и никак не привязаны к доходам



[Исправлено: Горожанин_kst, 29.05.2018 - 14:51]