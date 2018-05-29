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§ NG.kz
Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно была введена билетная система проезда по городу в автобусах маршрута номер 3 и 25. Но водители не обилечивают пассажиров. Выдают билет только когда попросишь.
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* Затоболец
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно поставить счетчики на дверях, ну и видеокамеры как без них, потом еще считать наличности перед рейсом и после рейса
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* Сергей_я
Re: Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2472
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Считаю, что делается это с одной целью скрыть реальный ежедневный заработок, не платить с этих доходов налог

Не верно считаете. Хозяева автопарков прекрасно знают средний заработок каждого маршрута.
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