/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре города. Напротив здания Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», по Аль-Фараби, 116. Что - то строить будут?
Читать новость

§ drakon
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13890
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для стройки места - мало.
Вот Батыр - на коне - какраз нормально...
:lol:
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.05.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется мнение высказать, но, блин, одна нецензурщина на ум приходит :-x :oops:
Профайл

§ 1234
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 28.05.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ул. им. И. Алтынсарина от остановки 11 школа, до перекрёстка ул. им. М.Ю. Лермонтова, вырубили ВСЕ деревья и кустарники (акация).
Теперь там НИКОГДА и ничего не вырастят. Трудоёмкое и затратное это дело..
Ул им Кобланды тому наглядный пример - 4 года постоянно высаживают деревья, но они не приживаются. :-x

!!! Очень хочется узнать ФИО "спесыалиста" принимающего решения о вырубке,
и тех - кто согласовывал это безобразие.
Профайл Посетить вебсайт

§ Seviriya
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что "читатели" подняли неясную шумиху вокруг отмирающих карагачей :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2292
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
отмирающих

а ты диалектично смотришь на мир. Можно и тебя назвать умирающей ;-)
Цитата:
Seviriya: карагачей

клёны
Профайл

§ yudjin
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
"читатели" подняли неясную шумиху вокруг отмирающих карагачей

вчкушка с тобой зато всё ясно... ты хоть одно дерево посадила?
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.05.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Цитата:
Seviriya: карагачей

клёны

печаль, однако...
Скоро березу от тополя не будут отличать, хотя не удивляюсь - сегодня это уже считается некоторыми нормальным...

[Исправлено: Алиса, 29.05.2018 - 09:54]
Профайл

§ yudjin
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Скоро березу от тополя не будут отличать, хотя не удивляюсь - сегодня это уже становится нормальным...

дык по ходу уже припадочные лесорубы не различают... примеров масса по городу, когда тополя оставляют, а стоящие рядом вязы оболванивают.
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.05.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
примеров масса по городу, когда тополя оставляют, а стоящие рядом вязы оболванивают.

город чудес .... :-x
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.05.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
Ул им Кобланды тому наглядный пример - 4 года постоянно высаживают деревья, но они не приживаются.

на сегодня там высажены сосны.... которые тоже уже или на грани, или отдали свою душу всевышнему

[Исправлено: Алиса, 29.05.2018 - 10:00]
Профайл

§ alex_60
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Хочется мнение высказать, но, блин, одна нецензурщина на ум приходит


ну давайте что на ум прищло.
народный фольклор никто не отменял.
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.05.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну давайте что на ум прищло.
народный фольклор никто не отменял.

Алекс, хитренький.... хотите увидеть строку красного цвета? ;-)
Профайл

§ alex_60
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
хотите увидеть строку красного цвета?


это надо, для здоровья и сброса стресса полезно.
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это надо, для здоровья и сброса стресса полезно.

вау, так вы дохтор у нас еще? :oops:
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Затоболец

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 2
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх