1234 Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 664

Регистрация: 29.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:31 По ул. им. И. Алтынсарина от остановки 11 школа, до перекрёстка ул. им. М.Ю. Лермонтова, вырубили ВСЕ деревья и кустарники (акация).

Теперь там НИКОГДА и ничего не вырастят. Трудоёмкое и затратное это дело..

Ул им Кобланды тому наглядный пример - 4 года постоянно высаживают деревья, но они не приживаются.



!!! Очень хочется узнать ФИО "спесыалиста" принимающего решения о вырубке,

и тех - кто согласовывал это безобразие.