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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну своих то помадоров в это году будет не густо


в среду поеду посмотреть . или посадить.
ключи лежат. дача в химике напротив астыкжана..
сынок на пляжу. на море.
забота вот такая.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну своих то помадоров в это году будет


и да.
поцелуи и ура принимаются.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

О точно!!! С ПП тебя! :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
О точно!!


гутен морген!
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро. Спасибо.
у вас там пол седьмого вроде.
на работе наверное.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на работе наверное.

Доброе утро.
Да выдалась минутка.
В основном почитать захожу на НГ.
Писать времени не всегда хватает.
А тут такое событие! :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А тут такое событие!


я чуть сам не умер. думаю что делать дальше.
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