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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Животные..
Инстинкты..
Мамонты..
Я это к чему, к тому что мы от своих генов никуда не уйдем..
Как были примитивными гомосапиенс, так и останемся этими примитивными животными..
Что наш форум наглядно и показывает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разработали тактику нападения..
Кстати я сам ее и разрабатывал одно время и уш кто кто, а я то знаю все дальнецшие ваши действия..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но лучше уйти с миром, чем с войной..
Война вам принесет счастие?
Да нет..
Просто вы еще не знаете, что она принесет вам и потому такие резвые.
За исключением Электрона, которому война принрсит деньги..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь только надо как то переменить ПП на 211, еоторый просто П..
Интересно, это как?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробую потыкать кнопки..
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Ответить Новый топик
Страница 760 из 760«1...758759760
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