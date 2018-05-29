/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 759 из 760«1...757758759760»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нет такой чудо кнопки, что б тебя удалить можно было

Ну так за что ты на меня за не знание русского?
Почему ты именно на меня так сказать наехал, зачем?
Был ли в том смысл?
Да уж..
Верткие вы там, под колпаком у дяди Сэма..
Прямого ответа полагаю не будет?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, попрошу впредь иностранных граждан с далекого Запада не попрекать меня не знанием русского языка и культуры..
Потому что они сами не знают ее элементарно..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну так за что ты на меня за не знание русского?

Да про всё уже сказано, сколько можно словоблудить и повторятся?...
Цитата:
112:
Верткие вы там, под колпаком у дяди Сэма..

При чём тут дядя Сэм. Не смыслишь однако совсем в мировой политике.
Хотя и по другим комметам ясно было, все мы тут профессионалы 8-)
Я между прочим 2 дня терпел, сорвался только сегодня, читая тебя.
Может всё же дело не во мне? 8-)

И да я ни разу тебя в этом не попрекал. Разве за незнание казахского :lol:

[Исправлено: elektron, 28.05.2018 - 19:34]
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да про всё уже сказано, сколько можно словоблуд

Где ты это сказал?
Про Родина моя и делить ее нельзя?
Ты честно признайся и признайся себе, ты был прав или ты попросту не знаешь русской культуры?
Мне не надо.
Объяви мне Игнор, очередной, ты же можешь пользоваться нашими старыми советскими девчачьими действиями..
И все.
Дело сделано..
И все, мне вот этого не нужно, Укора в трм, что не знаю русского языка..
Знаю и еще как..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Где то я наверно перешел границы, Уважаемым..
Ну что ж, я готов понести ответственность..
Сообще, как я узнал, на верху очень сложно удержаться, такая большая конкуренция, так много завистников..
И вообще, если у меня есть нарушение, прошу перевести меня обратно, в мое родное Родина, на премодерацию..
Одно уже есть..
Что то мне не хочется плыть в одноц лодке с такими интеллигентами, двигателями так сказать форума..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остапа опять понесло :lol:
Не ты ли писал в ветке у Юджина, что всё должно быть на казахском?
А кто будет тебя учить, там чему то, получит куда то?
Язык за 26 лет независимости так и не выучил :-x
Так чего теперь кочевряжиться то ?
Расслабься и наслаждайся жизнь пройдёт быстрей чем ты думаешь ;-)
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуясь случаем я хочу передать привет всем моим родичам по крови в Екатеринбурге, Марине Тулеповой, той, которую я видел в четыре годика в последний раз..
Ну и ее восьмерым братьям и сестрам, которых я не знаю и не видел вообще..
Моя кровь..
Мы русскоязычные и ничто не разлучит нас..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вообще я очень плохой ученик, тем более если учитель с Германии..
Насчет моего вопросп, полагаю отвеьа нет?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, я разрываю связи легко и мне это чьерт побъери нравится..
Порой лучше быть одним в Океане..
Чем быть с примитивным организмусом людским родом..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читай комет #11344
И хватит включать непонималку ;-)
Оглянись, я был только сегодня. Вчера были другие, завтра будут новые....
Повод задуматься. Желаю удачи!
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, я ухожу от вас, напыщенных "интеллигентов", ухожу опять до своего полльзователя..
Как я понял, полноправный вам не по душе, и вы начинаете гнобить или еще както, чужака из низов..
И мало того, бесконечно жаловаться администрации..
Держаться за ПП, и что это за неблагозвучное название для русского языка, ПП, пусть жену свою научат Щи варить..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как теперь начать отсуждение..Наверно завтра, нт хочется сейчас..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, отчужлерие..
Господи, Отчуждение..
Вижу что немногт на верху люди очень изысканнее в своей ненависти и не толерантности..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начну с 211..
Все же спокойней, там, на низу,,
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12357
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.05.18 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что я дал слово модераторам, что не буду нарушать.,
А так хочется..
Но Честь важнее всего..
Если не можешь сдержать слово - Пшел вон..
А я уже не могу и потому должен покинуть хотя бы свой ник..
Так много спокойней будет и вам и тем более мне..
Дерзайте..
Вам же все разрешено..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 759 из 760«1...757758759760»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 55
Пользователей: 0
Всего: 55

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх