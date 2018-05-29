Цитата: 112:

Ну так за что ты на меня за не знание русского?

Да про всё уже сказано, сколько можно словоблудить и повторятся?...

Цитата: 112:

Верткие вы там, под колпаком у дяди Сэма..

При чём тут дядя Сэм. Не смыслишь однако совсем в мировой политике.

Хотя и по другим комметам ясно было, все мы тут профессионалы

Я между прочим 2 дня терпел, сорвался только сегодня, читая тебя.

Может всё же дело не во мне?



И да я ни разу тебя в этом не попрекал. Разве за незнание казахского



[Исправлено: elektron, 28.05.2018 - 19:34]