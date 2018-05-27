112 Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота #122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12330

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:37 П. С как говорится..

Сегодня сняли люди, с Атырау..

Не скажу какой национальности..

Днем они как то начали то и дело по языковому вопросу..

И вот только недавно, час назад позвали, хата в моем подъезде..

Ну телек смарт тв что я тут сбрасывал, не берет там что то, но это не важно..

Важно то, что они нашли предлог, а мне как русскоязычному, плюхнувшему тоже немного, только того и надо..

Так вот, я им преподал лекцию..

Они, говоря о своих родичах, которые воевали за Россию на Кавказе, за ее единство, за Путина, во многом согласились со мной..

Уроженцы Астрахани, которые говорят только на казахском, но я с ними на русском..

Весь сыр бор начался из за того, почему я, Мереке, человек с казахским именем не знаю казахского..

Я бы и дальше с ними остался до полной моей Победы, однако у меня бизнес, нельзя и нужно знать рамки..

Но немного я сделал им Исключение..

Я к чему это..

- Каждый, каждый должен отстаивать свою правоту, брать на себя ответственность, а не безропотно соглашаться с некими новыми обстоятельствами..

Каждый обязан чувствовать себя Человеком, независимо от Веры , Национальности, или Языка..