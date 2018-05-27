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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты же задавая вопрос, привел в пример школы?

Ну и ещё раз, пример на твой коммент 96, чего сложного то ?
А вопрос по теме языка в Казахстане. Думаю уже каждый второй ржёт от этой дискуссии.
А потому умываю руки. Если не понял, то и не важно. Может завтра кто разъяснит. 8-)
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я все ясно и доступно написал.

Этого не достаточно :-P
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
П. С как говорится..
Сегодня сняли люди, с Атырау..
Не скажу какой национальности..
Днем они как то начали то и дело по языковому вопросу..
И вот только недавно, час назад позвали, хата в моем подъезде..
Ну телек смарт тв что я тут сбрасывал, не берет там что то, но это не важно..
Важно то, что они нашли предлог, а мне как русскоязычному, плюхнувшему тоже немного, только того и надо..
Так вот, я им преподал лекцию..
Они, говоря о своих родичах, которые воевали за Россию на Кавказе, за ее единство, за Путина, во многом согласились со мной..
Уроженцы Астрахани, которые говорят только на казахском, но я с ними на русском..
Весь сыр бор начался из за того, почему я, Мереке, человек с казахским именем не знаю казахского..
Я бы и дальше с ними остался до полной моей Победы, однако у меня бизнес, нельзя и нужно знать рамки..
Но немного я сделал им Исключение..
Я к чему это..
- Каждый, каждый должен отстаивать свою правоту, брать на себя ответственность, а не безропотно соглашаться с некими новыми обстоятельствами..
Каждый обязан чувствовать себя Человеком, независимо от Веры , Национальности, или Языка..
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