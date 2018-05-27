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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
меня на Родине это тоже есть.Есть школы и с английским языком обучения, и с турецким, и с немецким, и с китайским и заметь, отправляют детишек в Штаты изучать американское произношение.В Британию кстати тоже..В Китай практику проходить.В Россию..Не понимаю твоего недоумения..

С моим комментарием и тем более вопросом ничего общего не увидел.
Опять сливаешь?
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Чтобы быть молодым, надо иметь цель. Стареть будет некогда, идя за целью. Я

Какая цель..
Два ровно года сильно болел..
Прощался уже..
Своей то на права начал, потому что элементарно ездить за рулем не мог даже..
Вот два месяца как отошел.
Подожду еще месяца четыре и тогда можно опять ставить цель..
Тут не до обучения языка было..
И вообще не до обучения теперь..
Языка или еще чего то..
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тем более вопросом ничего общего не увидел.

Закон про школы?
Этот что ли закон?
Хм..
Логику то включи.
Раз есть школы, то и Закон соблюдается?
Или там расстреливают?
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Закон про школы?

Опять "себя" включил, молодец, хорошо умеешь.
Естественно закон о языках в Казахстане имеется в виду
так что давай постарайся:
Цитата:
112:
Логику то включи.

:lol:
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а что не так было про 37-ой и что именно тогдащние ура-патриоты доносы писали. И благодоря им выкосили очень многих достойных. Сейчас, в каком то роде ономасты игрой в одни ворота творят подобное. Так что коммент #91, был как раз в тему.
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Естественно закон о языках в Казахстане имеется в виду
так что давай постарайся:

Ну и?
Соблюдается разумеется..
Ты привел в пример школы.
Ну так и я ответил что у нас есть разные школы.
Проблема в чем?
Не можешь до конца сформулировать свою мысль, зная что она не имеет Истины последней Инстанции?
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Интересно, а что не так было про 37-ой и что им

Это про что собственно?
Сраху вопрошаю, потому что хочу сразу спросить, откуда ты это взял?
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты привел в пример школы.

касательно твоего коммета под номером 96Цитата:
112:
Проблема в чем?Не можешь до конца сформулировать свою мысль, зная что она не имеет Истины последней Инстанции?

Читай статью. Последняя ты наша инстанция 8-)

[Исправлено: elektron, 28.05.2018 - 17:38]
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я все ясно и доступно написал.
Не панимашь шо и откуда, твои уже проблемы.
Которые как раз и подтверждают то, что ты ничего и никого не видишь и не слышишь.
Спустись с небес, падать больно будет.
Потом опять начнешь ныть и плакать.
Все предсказуемо. :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Таки до сих пор уверен, что причиной конфликта был языковой вопрос? Тогда для спокойствия, и вам надо быть многоязычными! Чтоб не Донбасс и Чечня, не?


Мишаня, на Донбасе первопричиной конфликта явно не языковой вопрос был, вместе с тем, некоторые товарищи на форуме считают первопричиной именно языковой вопрос. В прошлом году на Валдайском форуме, да и в текущем году после выборов В.В.Путин сказал, что украинцы и русские практически один народ. Приводя в пример великого Абая, цитируя его, всем известный великий Доцент ранее озвучивал: каждый человек должен гордится своим народом и языком, при этом уважать другие народы и языки, как с ними не согласится. У нас в областном центре организованы воскресные школы, где граждане не зависимо от национальной принадлежности по желанию изучают языки, обычаи и традиции. На государственном уровне мы и стремимся к трехъязычию, так ещё с 2006-2007 годов, для подрастающего поколения реализовываем культурный проект «Триединство языков» (казахский-государственный, русский межнационального общения и английский международного общения). Данный проект даёт свои плоды, простой обыденный пример из жизни, вот у меня ребёнок 10 класс окончила на государственном языке обучения, казахским и русским языками владеет на должном уровне, ну и уже передачи на английском языке смотрит через интернет, спрашиваю понимаешь? Да, говорит понимаю.
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
касательно твоего коммета под номером 96Цитата

Свой коммент прочитал.
Суть, конкретный вопрос в чем?
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повторюсь, для тебя лично
Цитата:
elektron:
Закон есть, должен соблюдаться. Или есть варианты?
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Закон есть, должен соблюдаться.

В третий раз тебе говорю, он соблюдается..
Спроси у наших русскоязычных, у кого детки в школе..
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

и ещё раз: читай статью. причём тут школы вообще? или это твой левел? тогда аде.

[Исправлено: elektron, 28.05.2018 - 18:13]
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

и ещё раз: читай статью. причём тут школы вообщ

Ты же задавая вопрос, привел в пример школы?
Даже если и не школы допустим, то все соблюдается..
Ты тут на каком языке пишешь?
Конкретно на сайте НГ соблюдаются правила?
А в сайте НГ в Соглашении говорится что сайт русскоязычный и все иные языки и немецкий тем более тут вне Закона?
Так почему же вы говорите иногда на немецком и английском и это пропускается?
Потому что сам сайт вам дает поблажки вне зависимости от Закона..
Он обходит собственные же Законы напропалую..
И это так везде в жизни..
Кто то старается выслужиться.
Совсем как на нашем сайте..
Ответ устраивает, конкретный и точный на нашем примере?
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