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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
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|Отправлено: 28.05.18 - 22:43
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|Блин, до сих пор по привычке, нажимаю на что то там в Общих темах и смотрю на комментарий, пропустили меня или нет..
И когда с удивлением смотрю на свой "пропущенный" так быстро коммент, наконец то вспоминаю что я ПП..
Ах какое это все таки чувство...
Когда подымаешься немного из грязи, туда, где ее меньше и уже смотришь на всех тех, кто там, старается карапкаться на верх, к тебе, смотришь естественным образом Свысока..
Отсюда и нос задрал, и зазнался, и все такое, что придумывают те, кто оказался вдруг значительно ниже тебя..
Вот это вот и в нашей жЫзни так происходит, с каждым, кто дорвется до малейшей небольшой должности..
Заметили?
Я сам этого, большую часть жизни, находясь там в грязи, с 9ти лет отроду и с сестренкой на руках, которая меня на 5 лет младше, очень сильно замечал, эту несправедливость, эти бесконечные Унижения, находясь в плену у обстоятельств..
Я хотел всех тогда, находящихся там на верху, просто физически с ними расправиться, получить Удовольствие, от этого..
Но вот что характерно..
Когда наконец я поднялся немного выше, не без помощи газеты Твой Шанс, вот тогда то я и задумался - А может я сам виноват был в своей судьбе все эти долгие годы?
Может я изначально не добивался сам чего то и надеялся на что то?
Да уш..
Жизнь не поле перейти..
Я до сих пор на многие вопросы не знаю ответа..
И никто не может сказать, потому что чтобы сказать, нужно прожить Эту жизнь..
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