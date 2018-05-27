Цитата: Мишаня:

Таки до сих пор уверен, что причиной конфликта был языковой вопрос? Тогда для спокойствия, и вам надо быть многоязычными! Чтоб не Донбасс и Чечня, не?



Мишаня, на Донбасе первопричиной конфликта явно не языковой вопрос был, вместе с тем, некоторые товарищи на форуме считают первопричиной именно языковой вопрос. В прошлом году на Валдайском форуме, да и в текущем году после выборов В.В.Путин сказал, что украинцы и русские практически один народ. Приводя в пример великого Абая, цитируя его, всем известный великий Доцент ранее озвучивал: каждый человек должен гордится своим народом и языком, при этом уважать другие народы и языки, как с ними не согласится. У нас в областном центре организованы воскресные школы, где граждане не зависимо от национальной принадлежности по желанию изучают языки, обычаи и традиции. На государственном уровне мы и стремимся к трехъязычию, так ещё с 2006-2007 годов, для подрастающего поколения реализовываем культурный проект «Триединство языков» (казахский-государственный, русский межнационального общения и английский международного общения). Данный проект даёт свои плоды, простой обыденный пример из жизни, вот у меня ребёнок 10 класс окончила на государственном языке обучения, казахским и русским языками владеет на должном уровне, ну и уже передачи на английском языке смотрит через интернет, спрашиваю понимаешь? Да, говорит понимаю.