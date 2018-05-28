112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11360





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12330

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:43 Блин, до сих пор по привычке, нажимаю на что то там в Общих темах и смотрю на комментарий, пропустили меня или нет..

И когда с удивлением смотрю на свой "пропущенный" так быстро коммент, наконец то вспоминаю что я ПП..

Ах какое это все таки чувство...

Когда подымаешься немного из грязи, туда, где ее меньше и уже смотришь на всех тех, кто там, старается карапкаться на верх, к тебе, смотришь естественным образом Свысока..

Отсюда и нос задрал, и зазнался, и все такое, что придумывают те, кто оказался вдруг значительно ниже тебя..

Вот это вот и в нашей жЫзни так происходит, с каждым, кто дорвется до малейшей небольшой должности..

Заметили?

Я сам этого, большую часть жизни, находясь там в грязи, с 9ти лет отроду и с сестренкой на руках, которая меня на 5 лет младше, очень сильно замечал, эту несправедливость, эти бесконечные Унижения, находясь в плену у обстоятельств..

Я хотел всех тогда, находящихся там на верху, просто физически с ними расправиться, получить Удовольствие, от этого..

Но вот что характерно..

Когда наконец я поднялся немного выше, не без помощи газеты Твой Шанс, вот тогда то я и задумался - А может я сам виноват был в своей судьбе все эти долгие годы?

Может я изначально не добивался сам чего то и надеялся на что то?

Да уш..

Жизнь не поле перейти..

Я до сих пор на многие вопросы не знаю ответа..

И никто не может сказать, потому что чтобы сказать, нужно прожить Эту жизнь..