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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Чем палю то?Что у меня несколько ников?Потмоему это известно уже давно было..

Ну наконец то и признание для редакции.
Что там по правилам полагается уж и не знаю...
посмотрим :-o
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Тю,, я не считал , но в промодерации в процентном отношении, провел не меньше тебя. Так что левое оправдание. Скука и одиночество гложет. И только на сайте к твоей персоне типо внимание. :lol: Ну и понты с пафосом только в вирте можешь хоть показать.})))))
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну наконец то и признание для редакции.
Что там по правилам полагается уж и не знаю...
посмотрим

Предлагаю всем расслабиться и послушать Шепот Океана..
Ты один на этом свете, в мире, во Вселенной..
Только ты и Природа..



Помечтать..
Ведь мечтать то мы разучились..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что палить или не палить, по крайней мере я честен перед собой прежде всего..
Перед другими....
Сами рассудят..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, до сих пор по привычке, нажимаю на что то там в Общих темах и смотрю на комментарий, пропустили меня или нет..
И когда с удивлением смотрю на свой "пропущенный" так быстро коммент, наконец то вспоминаю что я ПП..
Ах какое это все таки чувство...
Когда подымаешься немного из грязи, туда, где ее меньше и уже смотришь на всех тех, кто там, старается карапкаться на верх, к тебе, смотришь естественным образом Свысока..
Отсюда и нос задрал, и зазнался, и все такое, что придумывают те, кто оказался вдруг значительно ниже тебя..
Вот это вот и в нашей жЫзни так происходит, с каждым, кто дорвется до малейшей небольшой должности..
Заметили?
Я сам этого, большую часть жизни, находясь там в грязи, с 9ти лет отроду и с сестренкой на руках, которая меня на 5 лет младше, очень сильно замечал, эту несправедливость, эти бесконечные Унижения, находясь в плену у обстоятельств..
Я хотел всех тогда, находящихся там на верху, просто физически с ними расправиться, получить Удовольствие, от этого..
Но вот что характерно..
Когда наконец я поднялся немного выше, не без помощи газеты Твой Шанс, вот тогда то я и задумался - А может я сам виноват был в своей судьбе все эти долгие годы?
Может я изначально не добивался сам чего то и надеялся на что то?
Да уш..
Жизнь не поле перейти..
Я до сих пор на многие вопросы не знаю ответа..
И никто не может сказать, потому что чтобы сказать, нужно прожить Эту жизнь..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А все таки как хорошо продумано..
Согласно правилам Государства и поддержавшую эти правила НГ..
Я например ощЮщаю только плюсы..
Многие черные ники куда то вдруг исчезли, растворились..
Почему же?
Может потому, что они тут где то рядом и начали опасаться Ответственности?
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