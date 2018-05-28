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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
так понял, ты здесь недавно и не знаком с манерой поведения Оцифрованного

Хех..
Ну как всегда, обо мне керосинишь новичкам..
Но он заметь не новичок и знает мои цитаты оченама давно..
Вот что за манера настраивать новичков, ты каждый раз находишь кого то и начинаешь ему вжевывать про меня, сколько, лет 8 точенама?
Или уже 9?
Или когда был Гостем?
У других что, нет своих мозгов?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
фотографический понос считать за полноценные сообщения, пусть даже с добавлением нескольких слов, то тогда возникают вопросы к редакторам - стоит ли придерживаться Ваших правил?!

Эти вопросы закинь куда нибудь , во что ты любитель играть, в Спортлото..
Может быть там ответят, шесть из тридцати шести..
Мне вот зачем?
Моя первоочередная задача нахождения на форуме отнюдь не флуд и даже не офтопик.
Моя непосредственная задача это прежде всего Профессиональное комментирование..
Затем я тут.
И меня ценят за мой профессионализм.
А не за прилюдные поцелуи с кем либо из любителей играть в Спортлото..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: лодирую стоя!!! Ещё никто настолько конкретно, на моей памяти, не говорил так чётко и кратко (лаконично) о твоей сущ


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34537&post_id=764769&order=0&viewmode=flat&pid=764765&forumid=1#764769

Очередной приступ слабости, когда не можешь сказать что то прямо в глаза и за глаза как то стараешься меня подлеть?
Господи..
Уже лет 10 ты так "аплодируешь стоя", тому кто хоть что то скажет там против меня..
Кстати она мне вчера 6й! раз за полгода объявила игнор..
Как думаешь, зачем ко мне обращается?
1980 кстати тоже..
Но что то я не вижу.
Ты меня в игнор четыре года посылал..
Где?
Где игнор?
Или ты считаешь Игнором обязательно говорить за глаза, так сказать как настоящий мужик?
Ты заметил что за те 12 лет, что тут я нахожусь, ни разу не настрополял против тебя кого либо, только потому что знаю, что у них есть свое Мнение?
Для этого нужно иметь как силу духа, так и Честь..
Чего у тебя к твоему огромному сожалению не было и уже не будет видимо..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну всё, сколько можно этот бред читать?Цитата:
112:
Моя первоочередная задача нахождения на форуме отнюдь не флуд и даже не офтопик.

Между прочим это одно не разделимое целое.Цитата:
112:
Моя непосредственная задача это прежде всего Профессиональное комментирование..

Ну всё Остапа понесло, вот это самовлюблённость. "Наполеон" просто, хотят он тут и рядом не стоял...Цитата:
112:
И меня ценят за мой профессионализм.

Кто? хотелось бы узнать?
За два дня всё за----ть тут. Стараюсь тоже уже игнорировать. Но сил больше нет.
Верните "Бывалого", "Хохла" и др. ;-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:

Джонни Депп посетил мавзолей Ленина и квартиру "одного из своих любимых поэтов" - Маяковского. Ждем, когда он за гражданством к соседям обратится.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 20:54
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Стараюсь тоже уже игнорировать.

Нажми на кнопку, не будешь видеть комментарий..
У всех она есть..
Просто читай тогда газету..
Это же так просто?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это его от ПП прет.... :lol:
Ну и весеннее...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, дайте неделю почувствовать себя ПП, чо так взъелись то от зависти?
Второй день только..
И да, мне хорошо..
Не было бы вас , было бы еще лучше..
Я в океане..
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, хочу сказать несколько слов о редакции. Действительно, некоторые обращения возымели действие - удалённый ранее комментарий восстановили, ибо ничего крамольного в нём не оказалось. Ведь можем, когда хотим! И побольше Вам адекватных модеров, а не тех, которые входят в раж и трут всё подряд. Всё-таки хотелось бы бОльшей прозрачности в работе модераторов. Заранее большое спасибо!!!
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как всегда, обо мне керосинишь новичкам..
Но он заметь не новичок и знает мои цитаты оченама давно..

Пациент скорее недалёк, чем адекватен. В своём опусе противоречит сам себе. Весеннее обострение?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это его от ПП прет....

Хм..
9000 комментариев на премодерации в этом нике и 2000 на втором 211м..
Итого 11000 на премодерации..
После этого любого разопрет..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
9000 комментариев на премодерации в этом нике и 2000 на втором 211м..Итого 11000 на премодерации..После этого любого разопрет..

Опять сам себя палишь? Нарушаем соглашение ;-)
Профайл

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:25
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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