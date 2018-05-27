Цитата: Мишаня:

Чтобы быть молодым, надо иметь цель. Стареть будет некогда, идя за целью. Я

Какая цель..

Два ровно года сильно болел..

Прощался уже..

Своей то на права начал, потому что элементарно ездить за рулем не мог даже..

Вот два месяца как отошел.

Подожду еще месяца четыре и тогда можно опять ставить цель..

Тут не до обучения языка было..

И вообще не до обучения теперь..

Языка или еще чего то..