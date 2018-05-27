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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
меня на Родине это тоже есть.Есть школы и с английским языком обучения, и с турецким, и с немецким, и с китайским и заметь, отправляют детишек в Штаты изучать американское произношение.В Британию кстати тоже..В Китай практику проходить.В Россию..Не понимаю твоего недоумения..

С моим комментарием и тем более вопросом ничего общего не увидел.
Опять сливаешь?
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Чтобы быть молодым, надо иметь цель. Стареть будет некогда, идя за целью. Я

Какая цель..
Два ровно года сильно болел..
Прощался уже..
Своей то на права начал, потому что элементарно ездить за рулем не мог даже..
Вот два месяца как отошел.
Подожду еще месяца четыре и тогда можно опять ставить цель..
Тут не до обучения языка было..
И вообще не до обучения теперь..
Языка или еще чего то..
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