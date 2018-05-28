Цитата: Ваш земляк: лодирую стоя!!! Ещё никто настолько конкретно, на моей памяти, не говорил так чётко и кратко (лаконично) о твоей сущ



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34537&post_id=764769&order=0&viewmode=flat&pid=764765&forumid=1#764769



Очередной приступ слабости, когда не можешь сказать что то прямо в глаза и за глаза как то стараешься меня подлеть?

Господи..

Уже лет 10 ты так "аплодируешь стоя", тому кто хоть что то скажет там против меня..

Кстати она мне вчера 6й! раз за полгода объявила игнор..

Как думаешь, зачем ко мне обращается?

1980 кстати тоже..

Но что то я не вижу.

Ты меня в игнор четыре года посылал..

Где?

Где игнор?

Или ты считаешь Игнором обязательно говорить за глаза, так сказать как настоящий мужик?

Ты заметил что за те 12 лет, что тут я нахожусь, ни разу не настрополял против тебя кого либо, только потому что знаю, что у них есть свое Мнение?

Для этого нужно иметь как силу духа, так и Честь..

Чего у тебя к твоему огромному сожалению не было и уже не будет видимо..