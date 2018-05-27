Цитата: Мишаня:

как будешь жить, не понимая языка-то? С чего жажда единоязычия? Т

Мне писятлетнему это незачем.

Я старый больной, но советский человек, который переучиться на старости уже не способен..

О другом пора думать к сожалению..

А вот молодежь нужно гонять.

Им это дается легко..

Я и комп то еле как научился картинки вкидывать, видео например не могу, хотя владею им уже более 10ти лет, теперь хотя планшет и сотки..

А молодые уже с двух годочков шарят больше чем я..

Им на это требуется пара месяцев, на что я потратил целых 10 лет..

У меня времени просто не хватит..

У них оно к их огромной радости пока есть и этим нужно воспользоваться..