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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя, те же ура-патриоты и есть первые предатели.
По нашим это даже очень заметно.
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:40
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
как будешь жить, не понимая языка-то? С чего жажда единоязычия? Т

Мне писятлетнему это незачем.
Я старый больной, но советский человек, который переучиться на старости уже не способен..
О другом пора думать к сожалению..
А вот молодежь нужно гонять.
Им это дается легко..
Я и комп то еле как научился картинки вкидывать, видео например не могу, хотя владею им уже более 10ти лет, теперь хотя планшет и сотки..
А молодые уже с двух годочков шарят больше чем я..
Им на это требуется пара месяцев, на что я потратил целых 10 лет..
У меня времени просто не хватит..
У них оно к их огромной радости пока есть и этим нужно воспользоваться..
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
112:И да, все должно быть на казахском вне зависимости от моих личных каких то "хотелок"..

Смелое утверждение, не зная языка. Цитата:
112:

Кто начнет меня учить, получит в лоб..

Этим всё сказано. Закон читал? Ах да наверное и не в курсе о таком?

[Исправлено: elektron, 28.05.2018 - 15:55]
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§ Алиса
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4123
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.05.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Казахи - вольный народ, нация, не всегда хотят подчиняться властям, а хотят самим выбирать власть, затем диктовать свои права властям, и затем подчиниться законам.

да ну??? :-o Вы это чисто типа теоретически ? Так вам хочется?
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§ Обликоморале
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, очень предвзято работаете господа из газеты.
Это не обвинение, а константация факта.
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Смелое утверждение, не зная языка. Ц

Это у вас там жестко с языком..
Чемодан вокзал Казахстан..
У нас людишек пока что ценят..
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5586
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тож Марик старый и больной. Хотя еще вчера я думал по другому. Казалось сил много, горы готов свернуть. А нет. Вчера звонит товарищ мой он меня на 10 лет младше. Две подруги привез, мне и себе. Я только смог 3 раза он свою до утра. Мне так стыдно стало. Старый стал походу))))
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* Ваш земляк
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас людишек пока что ценят..

Даже ПП дают, за разъяснение роли Партии. Мне помнится, тут кто-то говорил про то, что кто же будет нурлыкунить... Флюгер...
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* elektron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это у вас там жестко с языком..Чемодан вокзал Казахстан..

У меня под боком русская школа, для детишек желающих учится на русском языке. Как дополнение, добровольное.
Да и не нужно сравнивать страну с изначально немецким языком, хотя диалектов много. И страну, где более половины изначально русскоязычные. Не важно каких национальностей. Закон есть, должен соблюдаться. Или есть варианты?
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
меня под боком русская школа, для детишек желающих учится на русском языке. К

У меня на Родине это тоже есть.
Есть школы и с английским языком обучения, и с турецким, и с немецким, и с китайским и заметь, отправляют детишек в Штаты изучать американское произношение.
В Британию кстати тоже..
В Китай практику проходить.
В Россию..
Не понимаю твоего недоумения..
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* 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12318
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тож Марик старый и больной. Хотя еще вчера я думал по другому.

До 37ми я считал себя молодым.
У меня весь мир был под ногами и я мог все..
Думал и казахский язык выучу в момент..
Нет..
Не ожидал как то..
Так что если тебе до 35ти, все еще впереди..
А я самоуспокоился, расслабился, думал так будет всегда..
Сделал неправильный выбор, то есть не делал ничего..
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§ Мишаня
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не понимаю твоего недоумения..

Цитата:
112:
Это у вас там жестко с языком..

Ну ладно, старый. Но эта забывчивость в простонародье называется склероз. Или трололо, если это не забывчивость
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§ Мишаня
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Я только смог 3 раза он свою до утра. Мне так стыдно стало

А свою то спросил, каково? А то иногда количество не равно качеству ;)
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§ Мишаня
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.05.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
До 37ми я считал себя молодым.
У меня весь мир был под ногами

Чтобы быть молодым, надо иметь цель. Стареть будет некогда, идя за целью. Я недалеко от полтинника, однако в душе пацан. Да, тело иногда сбоит, но цели не дают расслабиться и ныть. Хотя и я казахский не выучил... Не преподавали его
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