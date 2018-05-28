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§ NG.kz
Отметившие бриллиантовую свадьбу костанайцы поделились секретом семейного счастья со студентами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 28 мая, в областной библиотеке им. Толстого супруги Терновые и супруги Джаманбалины встретились со студентами Костанайского высшего политехнического колледжа, чтобы рассказать об уникальном опыте семейной жизни.
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§ Козлов я
Re: Отметившие бриллиантовую свадьбу костанайцы поделились...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искренне поздравляю обе семьи с таким прекрасным торжеством! Особенно Ивана Кондратьевича, когда-то он преподавал мне. :-) :-) :-)
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