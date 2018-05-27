Цитата: Добринцофф:

прочее.



ну так и у нас 3-5млн руб.

На уровне 20ти миллионного мегаполиса..

Что то не верится .

С миллионником Челябинском еще можно было как то, а с Москвой, одним из самых дорогих городов мира, не знаю..

Кстати сколько там проезд стоит?