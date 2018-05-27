/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водители автобусов не обилечивают пассажиров		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно езжу в автобусе маршрута номер 3 а мой ребенок на машеруте номер 25. Водители должны при расчете дать нам билет. Но этого ни разу ни кто из них не сделал. Дают билет только когда билет потребует пассажир.
Читать новость

§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
прочее.

ну так и у нас 3-5млн руб.

На уровне 20ти миллионного мегаполиса..
Что то не верится .
С миллионником Челябинском еще можно было как то, а с Москвой, одним из самых дорогих городов мира, не знаю..
Кстати сколько там проезд стоит?
Профайл

§ Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 19:01
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх