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§ NG.kz
Пожар на дачах в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пожаре на дачах в районе авторынка "НГ" сообщил читатель по имени Виктор.
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§ АбраКадабра
Re: Пожар на дачах в Костанае
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вроде бы дачи "Химик"
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§ Vital
Re: Пожар на дачах в Костанае
Vital


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Сообщений: 5584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, снял. Хороший ракурс. Будешь режисером.
А че не подошел? Вдруг там дети оставленые родителями? Кричат , просят помощи. Маленькие лет3-5 . родители уехали на жд вокзал на часа два заработать им на кашу. Ну такая жизнь у них. Мешки погрузили и домой.
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